İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 370 kilo 850 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 370 kilo 850 gram sıvı metamfetamin ile 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:05

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için Küçükçekmece ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 370 kilo 850 gram sıvı metamfetamin ile 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi.