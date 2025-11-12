Yol kenarında bırakılan valiz ve sırt çantası panğe neden oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi’nde yol kenarına bırakılan iki valiz ve bir sırt çantası paniğe yol açtı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, valizlerde kadın kıyafetleri ve ev eşyaları buldu. İşte detaylar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan ve paniğe neden olan 2 valiz ile sırt çantasından kıyafet ve ev eşyası çıktı.

Öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi'nde 2 kadının, yol kenarına 2 valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden uzaklaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini başvuran ekipler, açtıkları valizler ile sırt çantasında, kadın kıyafeti ile ev eşyaları bulundu. Jandarma ekipleri, valizler ile çantayı detaylı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü.

