Evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti
Batman’ın Kozluk ilçesi Örensu köyünde 57 yaşındaki İzzettin Elibol, evinin damında dengesini kaybederek düştü. Elibol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Batman'ın Kozluk ilçesinde evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Örensu köyünde yaşayan İzzettin Elibol'un (57), tek katlı evinin damından dengesini kaybederek zemine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Elibol, ambulansla kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Elibol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.