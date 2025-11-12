Gelin kayınvalidesi döverek öldürdü iddiası: Ankara'da feci olay

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gelini tarafından darbedildiği iddia edilen 86 yaşındaki Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12.11.2025

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) darbetti. Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



İFADELERİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR



Emniyette ifadesi alınan koca F.S.'nin eşinin kendisini ve annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

