Osmaniye'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'nin Düziçi kavşağında seyir halindeki bir yolcu otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 04:06

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 kara yolu Kanlıgeçit rampaları Düziçi kavşağı civarında meydana geldi. Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZE 227 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN