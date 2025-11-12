Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi

Osmaniye'nin Düziçi kavşağında seyir halindeki bir yolcu otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.