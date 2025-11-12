12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 04:07
Osmaniye'nin Düziçi kavşağında seyir halindeki bir yolcu otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
Eskişehir’de kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Eskişehir’de kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şehit ateşi Muğla’ya düştü
Şehit ateşi Muğla'ya düştü
Şehit Astsubay Özcan’ın baba ocağına Türk Bayrağı asıldı
Şehit Astsubay Özcan’ın baba ocağına Türk Bayrağı asıldı
Bilecik Valisi Sözer, şehidin baba ocağını ziyaret etti
Bilecik Valisi Sözer, şehidin baba ocağını ziyaret etti
16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
Lüleburgaz’a şehit ateşi düştü
Lüleburgaz'a şehit ateşi düştü
Tekirdağ’a şehit ateşi düştü
Tekirdağ'a şehit ateşi düştü
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Bilecik’e şehit ateşi düştü
Bilecik'e şehit ateşi düştü
Büyükçekmece’ye şehit ateşi düştü
Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster