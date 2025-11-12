Kocaeli'deki yangının çıkış nedeni raporlandı! 6 kişi hayatını kaybetmişti

Kocaeli Dilovası’ndaki yangından görüntü BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı.

Kocaeli Dilovası’ndaki yangından görüntü 7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.