Kocaeli'deki yangının çıkış nedeni raporlandı! 6 kişi hayatını kaybetmişti
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınının çıkış sebebiyle ilgili ön rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre yangın, üretim aşamasında alkolün kazana aktarımı sırasında meydana gelen statik elektrik boşalması veya elektriksel bir temas sonucu oluşan patlamayla başladı.
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölen 6 kişi ise toprağa verildi.
BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.