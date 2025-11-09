Yaşam

Kocaeli'deki yangın sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere ve devlete küfürler ettiler

Kocaeli'deki bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken olay sonrası “Kocaeli İnfaz Yayın” adlı Telegram grubunda, yangında ölenlere yönelik küfürlü ve hakaret içeren paylaşımlar yapılması büyük tepki çekti. D.Y.A. ve B.T. adlı şahısların devlete ve şehitlere de hakaret ettiği bu paylaşımlar üzerine haklarında şikayette bulunuldu.

Kocaeli'de Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KOCAELİ'DE YANGIN FACİASI: 6 ÖLÜ

Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.

Kocaeli'deki yangında 6 kişi hayatını kaybetti (İHA)Kocaeli'deki yangında 6 kişi hayatını kaybetti (İHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay sonrası Telegram gruplarında devlete ve yangında ölenlere küfürler edildi (İHA)Olay sonrası Telegram gruplarında devlete ve yangında ölenlere küfürler edildi (İHA)

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepki topladı.

Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi.

Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

