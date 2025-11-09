Kocaeli'deki yangın sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere ve devlete küfürler ettiler

Giriş Tarihi: 09.11.2025 11:34

Kocaeli'de Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.