Kocaeli'deki yangın sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere ve devlete küfürler ettiler
Kocaeli'deki bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken olay sonrası “Kocaeli İnfaz Yayın” adlı Telegram grubunda, yangında ölenlere yönelik küfürlü ve hakaret içeren paylaşımlar yapılması büyük tepki çekti. D.Y.A. ve B.T. adlı şahısların devlete ve şehitlere de hakaret ettiği bu paylaşımlar üzerine haklarında şikayette bulunuldu.
Kocaeli'de Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR
6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepki topladı.