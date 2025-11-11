11 Kasım 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Kocaeli'deki fabrika yangını faciasında 7 tutuklama!

Kocaeli'deki fabrika yangını faciasında 7 tutuklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 21:44 Güncelleme: 11.11.2025 21:45
ABONE OL
Kocaeli’deki fabrika yangını faciasında 7 tutuklama!

Bakan Tunç: Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Bakan Tunç: Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’deki fabrika yangını faciasında 7 tutuklama! Kocaeli’deki fabrika yangını faciasında 7 tutuklama! Kocaeli’deki fabrika yangını faciasında 7 tutuklama!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör