Elazığ’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 23 bin 650 fidan toprakla buluştu

Elazığ’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde 11 farklı noktada toplam 23 bin 650 fidan toprakla buluşturuldu.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 16:02

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde kent genelinde geniş katılımlı fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu yıl "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" temasıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Elazığ'daki 11 farklı lokasyonda toplam 23 bin 650 fidan toprakla buluşturuldu. Elazığ'daki programın merkezi Harput Ağaçlandırma Alanı olurken, burada düzenlenen törende 2 bin 25 fidan dikildi. Etkinliklere kamu kurumları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Elazığ'da yıl sonuna kadar 1 milyon 700 bin fidanın daha toprakla buluşturulması planlanırken, etkinlik kapsamında vatandaşlara 23 bin fidanın ücretsiz dağıtılacağı açıklandı. Ağaçlandırma çalışmaları; köy okullarından yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman sahalarına, ibadethanelerden okul bahçelerine kadar ağaçlandırmaya uygun tüm alanlarda sürdürülüyor.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, " Bugün 11 Kasım, ulusal ağaçlandırma seferberliğimiz var. Yeşil vatan için tüm gücümüzle çalışmaya, gayret göstermeye devam ediyoruz. Ülkemiz hem orman yangınlarıyla mücadele açısından hem de ağaçlandırma açısından dünyada en önde gelen ülkelerden birisi konumunda. Bu anlamda ben emektar orman teşkilatımızı özellikle tebrik ediyorum. Son 22 yılda ilimizde 86 milyon civarında fidan toprakla buluşturuldu. Yine sadece 2025 yılında yaklaşık 1 milyon 750 bin fidan dikilecek. Biz Yeşil Vatan'ı her noktasına kadar ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz. Bu dikimler ve ekimler geleceğimiz içindir. Çevrenin korunması büyük bir önem taşıyor. Kirletmemek tabiatı korumanın en önemli adımıdır. Elazığ halkımızın ve Hazar Gölü'nü kullanacak misafirlerimizin getirdikleri çöpleri geri götürmeleri en büyük temennimizdir" dedi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise " Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bugün 11 farklı noktada toplam 23 bin 650 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu yıl sonuna kadar bölgemizde hedefimiz 1 milyon 700 bin fidanı dikmek. Ağaçlandırma çalışmalarımızı sadece orman sahalarında değil, köy okullarından yol kenarlarına, kamusal alanlardan ibadethane bahçelerine kadar geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla Elazığ'ın ormanlık alan oranını yüzde 21,4 seviyesine çıkarmış bulunuyoruz. Daha yeşil bir Elazığ için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu.