Diyarbakır'da köprü inşaatında çökme! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı devam eden viyadüğe beton döküldüğü sırada, çöken iskelenin altında kalıp hayatını kaybeden işçiler Tahsin Dere, Salih Lale ve Şehmus Anustekin'in ardından yaralı Mehmet Şirin Yalçıner (50) de kurtarılamadı. Yaralı işçi Cüneyt N. (37) ise Diyabakır'a sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Kulp Kaymakamı Burak Akeller ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Vali Zorluoğlu, Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne geçerek ölen işçilerin aileleriyle görüştü.

VALİ ZORLUOĞLU: 2 SAVCIMIZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Burada konuşan Vali Zorluoğlu, "Kulp Barajı deplaseleri kapsamında yapımı devam eden bir viyadüğümüz var. Burada viyadük ayaklarının betonu dökülürken maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Kaza neticesinde 5 tane çalışan işçimiz, yüksekten düşme suretiyle yaralandılar. Süratle oraya gerek 112 üzerinden gerek diğer yollarla haber alır almaz tüm birimlerimiz başta jandarma, AFAD, itfaiye birimlerimiz olmak üzere gereken müdahale yapıldı. Orada yaralılar, süratle hastanelere sevk edildi" dedi.

Mehmet Şirin Yalçıner'in de hastanede hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 4'e çıktığı olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Vali Zorluoğlu, "Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Biz de Başsavcımızla birlikte bölgedeydik. Oraya da gittik, yerinde de inceledik. Ve Başsavcılığımız Kulp Savcılığı aracılığıyla zaten gereken adli soruşturmayı kapsamlı bir şekilde başlattı. Şu anda 2 tane savcımız doğrudan bu olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bütün boyutlarıyla ele alınacak ve sorumluların tespiti ile birlikte gerekli cezai müeyyideler de uygulanacaktır. İdari boyutuyla da biz valilik olarak ilgileniyoruz. Şimdilik sizlere diyebileceklerim bu kadar. Tekrar vefat eden kardeşlerimize Allah'tan sabır diliyoruz. Vatandaşlarımızın Diyarbakırlı hemşehrilerimizin başı sağ olsun" diye konuştu.