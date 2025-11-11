Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu

2. DİNLENMEYİ BİR ZAYIFLIK DEĞİL, GEREKLİLİK OLARAK GÖRÜN

Kışla birlikte azalan enerji, çoğu kişinin kendini tembel hissetmesine yol açıyor. Ancak uzmanlar bunun doğal bir biyolojik süreç olduğunu vurguluyor. Leibowitz, "Vücudumuz, tıpkı doğa gibi, bu dönemde yavaşlamaya programlı," diyor.

Bitki araştırmacısı Dr. Em May Armstrong da bu dönemi "aktif dinlenme" olarak tanımlıyor. Yani tamamen durmak değil, sakin ama üretken kalmak:

"Örgü örmek, eski eşyaları onarmak ya da yeni yıl planları yapmak gibi küçük aktiviteler, hem dinlenmeyi sağlar hem de zihni canlı tutar."

Kısacası, doğa dinlenirken biz de ritmimizi ona uydurmalıyız. Gereksiz telaşlardan uzak, ama kendimizle temas halinde bir kış geçirmeyi öğrenmek gerekiyor.