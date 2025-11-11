Viral Galeri Viral Liste Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu

Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu

Günler kısaldı, hava erken kararıyor ve çoğumuz işe giderken ya da eve dönerken karanlığa karışıyoruz. Bu dönemde birçok insan kendini daha yorgun, isteksiz ya da dalgın hissediyor. Uzmanlara göre bu ruh hali değişiminin ardında, mevsimsel duygudurum bozukluğu yani 'kış depresyonu' olabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 14:44
Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) verilerine göre belirtiler ağırlaştığında profesyonel destek almak önemli. Ancak hafif düzeyde hissedilen kış hüznüyle baş etmek, birkaç basit değişiklikle mümkün.

1. Kısıtlanmayı Değil, Fırsatları Görün

Psikolog Kari Leibowitz, Norveç'te geçirdiği bir kıştan sonra bakış açısının tamamen değiştiğini anlatıyor. Güneşin haftalarca görünmediği bölgelerde yaşayan Norveçliler, karanlığı bir engel değil, farklı deneyimlerin kapısı olarak görüyordu.
Leibowitz'e göre, kıştan kaçmak yerine onunla işbirliği yapmak gerekiyor:

"İnsanlar bu dönemi sınırlayıcı değil, üretkenliğe ve dinginliğe alan açan bir zaman olarak görüyor," diyor.

Evde film geceleri düzenlemek, yeni tarifler denemek, el işi ya da kış yürüyüşleri yapmak… Aslında kış, yavaşlamanın değil, farklı biçimlerde yaşamı deneyimlemenin mevsimi.

Leibowitz'in önerisi basit: "Ne yapamadığınıza değil, bu mevsimin size ne sunduğuna odaklanın."

2. DİNLENMEYİ BİR ZAYIFLIK DEĞİL, GEREKLİLİK OLARAK GÖRÜN

Kışla birlikte azalan enerji, çoğu kişinin kendini tembel hissetmesine yol açıyor. Ancak uzmanlar bunun doğal bir biyolojik süreç olduğunu vurguluyor. Leibowitz, "Vücudumuz, tıpkı doğa gibi, bu dönemde yavaşlamaya programlı," diyor.

Bitki araştırmacısı Dr. Em May Armstrong da bu dönemi "aktif dinlenme" olarak tanımlıyor. Yani tamamen durmak değil, sakin ama üretken kalmak:

"Örgü örmek, eski eşyaları onarmak ya da yeni yıl planları yapmak gibi küçük aktiviteler, hem dinlenmeyi sağlar hem de zihni canlı tutar."

Kısacası, doğa dinlenirken biz de ritmimizi ona uydurmalıyız. Gereksiz telaşlardan uzak, ama kendimizle temas halinde bir kış geçirmeyi öğrenmek gerekiyor.

3. SOSYAL KALIN, PLAN YAPIN

Aile hekimi Dr. Gavin Francis, kış aylarında yalnızlaşmanın ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. "İnsan, en bağımsız haliyle bile sosyal bir canlıdır. Birlikte vakit geçirmek, moralin en doğal ilacıdır," diyor.

