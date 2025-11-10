Bursa'da feci kaza! Otomobil direğe ve minibüse çarptı: Hurdaya döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki lüks bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelası direğine, ardından servis minibüsüne çarptı. Kazada araçta sıkışan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 03:40

Paylaş



ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Berat D. yönetimindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce yön tabelası direğine, ardından da Mustafa K. idaresindeki 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, demir yığınına dönen otomobildeki 6 kişi hafif şekilde. Yaralılardan otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan servis minibüsünde yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi bir süre kısmen trafiğe kapatılırken, araçların çekilmesiyle ulaşım yeniden normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN