İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı!

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. Düzenlenen saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

09.11.2025 20:32

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bulunan Houmin al-Fawqa köyü yakınlarında bir araca İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'de Mercayun ilçesinde öğle saatlerinde Savvane-Hırbet Silim yolunda bir aracı hedef alan İsrail ordusuna ait İHA'lar, akşam saatlerinde de Yukarı Homin beldesinde bir aracı vurdu.

Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

