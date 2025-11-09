Denizli'de sürdüğü traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Denizli’nin Çivril ilçesinde sağdığı sütleri traktör ile toplama merkezine götürürken direksiyon hakimiyetini kaybeden Müslüme Arslan geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Cumalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüme Arslan (30), sağdığı sütü toplama merkezine götürmek için henüz plakası öğrenilemeyen traktörle yola çıktı.

Müslüme Arslan yönetimindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Müslüme Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Müslüme Cansız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

