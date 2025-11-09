Genel asayiş uygulamasında 8 bin 278 şahıs sorgulandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent, genelinde yapılan genel asayiş uygulamasında 147 ekip 687 personelle denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen genel asayiş uygulaması kapsamında İstihbarat, KOM, Narkotik, Tem, Güvenlik, Çocuk, Asayiş, Trafik, Göçmen, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri-Amirlikleri ekiplerden oluşan 147 ekip 687 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 8 bin 278 şahıs sorgulandı, 12 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. 2 bin 255 araç ve 474 motosiklet kontrol edilirken, eksiklikleri olan 31 araç, 6 motosiklet trafikten men edildi. 211 araç ve 63 motosiklete toplamda 1 milyon 170 bin 660 TL idari para cezası uygulandı.



Genel asayiş uygulamasında 257 umuma açık işyeri denetlenirken, eksiklikleri olan 16 işletme hakkında tutanak düzenlendi. Yine uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 57 adet mermi ele geçirildi.



Denetimlerde bir kahvehane işletmecisine kumar oynatmaya yer temininden adli işlem ve oynayan 4 şahsa idari işlem uygulandı.



Toplamda 7 gram esrar, 15 gram metamfetamin ve 8 bin içimlik 12 parça kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

