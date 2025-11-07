Yaşam

Kocaeli'de 2 katlı bir binada daha kayma ve çatlak tehlikesi! Vatandaşlar tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz hafta Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından bölgede birçok binanın kolonlarında çatlak oluşmuştu. Yine aynı adreste bulunan 2 katlı bir binanın yapısında kayma ve kolonlarında çatlak ihbarı alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından 3 ailenin yaşadığı bina tahliye edildi.

Kocaeli'de 2 katlı bir binada daha kayma ve çatlak tehlikesi! Vatandaşlar tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen ekipler incelemelerde bulundu.

GEBZE'DEKİ BİR BİANDAN DAHA ÇATLAK VE KAYMA TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi. Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı.

Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği belirtildi.

