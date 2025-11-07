Kocaeli'de 2 katlı bir binada daha kayma ve çatlak tehlikesi! Vatandaşlar tahliye edildi

Giriş Tarihi: 07.11.2025 23:45

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi. Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı.