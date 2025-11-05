Kedi ile farenin şaşırtan dostluğu kamerada

Şanlıurfa'da cep telefonuyla kaydedilen ilginç bir görüntü, izleyenleri hayrete çevirdi. Görüntülerde, bir kedi ile farenin birbirleriyle oyun oynadığı anlar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 16:47

Alışılmışın aksine kedinin fareye saldırmadığı, aksine onunla adeta oyun oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntüyü çeken vatandaş, kedinin fareye zarar vermediğini, ikilinin bir süre birbirlerinin peşinden koştuktan sonra ayrıldığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kedi ile fare dost olmaz" sözünü boşa çıkaran bu görüntülere hayretle yorum yaptı. Görüntü kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.