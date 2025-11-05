Mantar toplarken mi kayboldular? Kastamonu'da 3 gündür anne ve oğlundan iz yok!

Giriş Tarihi: 05.11.2025 17:32

Bozkurt ilçesinde Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan ve evlerinden 3 gün önce ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı 'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Kızılay ekipleri ise bölgede ikram aracını konuşlandırdı. Arama faaliyetleri, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son olarak alındığı Köseali ve Keşlik köyleri civarında yoğunlaştırıldı.

Fotoğraf (DHA)

Ekipler, 3'üncü gününe giren çalışmalarda dron desteğiyle havadan, ormanda ise karadan tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Kaybolan anne ve oğlunun bulunması için bölgede çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

KAYBOLAN ANNE VE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgede arama çalışmaları sürerken sık sık etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

"UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ"

Kayıp Huriye Helvacı'nın ağabeyi Hüseyin Hıra, "Pazar günü evden çıktı, gece de dönmedi denildi. Bunun üzerine polise haber verilmiş. Biz de haber alamayınca Pazar gecesi saat 01.00 gibi İstanbul'dan yola çıkıp Bozkurt'a geldik. Ekiplerin aramaları sürüyor, biz de ara sıra çıkıp bakıyoruz. Ancak yolları bile tam bilmiyoruz, buralara ilk defa geldim" dedi.

Kardeşinin herhangi bir sorunu olmadığını belirten Hıra, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. İki kez düşük yapmıştı ama psikolojik bir durumu yoktu. Köyün camisinin güvenlik kamerasına da yansımış. Kardeşime nereye gittiğini sormuşlar, 'Bozkurt'a gidiyoruz' demiş. Ters yönde olduğunu söyleyip çevirmişler" ifadelerini kullandı.

Arama yapılan bölgenin ormanlık olduğunu belirten Hıra, "Buralar çok engebeli, köpekler olmadan arama yapmak çok zor. Evlere de gidip soruyorlar, gören duyan var mı diye araştırıyorlar. Ekiplerin sayısı her geçen gün artıyor ama sis nedeniyle çalışmalar güçleşti. Hava da çok soğuk. Ayrıca bölgede ayı gibi yaban hayvanları da var" diye konuştu.

Aramanın üçüncü gününde olduklarını ifade eden Hıra, "Neden kaybolduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadı. Bozkurt merkezden Köseali köyüne yaklaşık 20 kilometre var. 5 yaşındaki çocuğuyla nasıl yürüdü bilmiyorum. Bir araca binse mutlaka haberimiz olurdu. Umudumuzu yitirmiyoruz, devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor" dedi.

Gelişmenin ardından bölgeye giden A Haber ekipleri, olay yerinden son durumu ve yürütülen çalışmalardaki gelişmeleri aktardı.

Bölgede son durumu aktaran Mahmut Erdoğan şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı (43) ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

Anne Huriye Helvacı'nın, Pazar günü saat 13.00 sıralarında oğluyla birlikte Bozkurt merkezden ayrılarak yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'ne gittiği belirlendi. O günden bu yana ikisinden de haber alınamıyor. Arama çalışmalarının bu bölgede yoğunlaşmasının nedeni, Helvacı'nın cep telefonunun en son sinyalinin Köseali Köyü civarında tespit edilmesi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Huriye Helvacı'nın oğluyla birlikte köyün çeşme tarafına indiği, köy sakinleriyle kısa bir konuşma yaptığı ve ardından üst kısımlara doğru yürüdüğü görülüyor. Bu görüntüler, arama ekiplerine yön verdi.

AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ancak sisli ve engebeli arazi koşulları arama çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Hava şartları nedeniyle insansız hava araçları ve insanlı keşif uçakları zaman zaman devre dışı kalırken, sisin dağılmasıyla birlikte yeniden devreye alınıyor.

AFAD tarafından köyde bir koordinasyon merkezi kuruldu. Kastamonu'nun yanı sıra Ankara, Çankırı, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun ve Çorum'dan gelen ekipler bölgede görev yapıyor. Uydu görüntüleri üzerinden arama alanları belirleniyor, hangi ekibin nerede ve ne kadar süredir çalıştığı kayıt altına alınıyor. Ekipler, çevredeki Kocaçam, Gürentaş, Kutluca, Yaşarlı ve Keşlik köylerinde de metruk binaları, samanlıkları ve dere yataklarını tek tek tarıyor.

Jandarma, bölgedeki köylülerle görüşüp, Huriye Helvacı ve oğlunu en son gören kişilerin ifadelerini aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Helvacı'nın sırt çantası taşıdığı ve oğlunun montlu olduğu görülüyor.

Yetkililer, bölgenin bu dönemde mantar toplama açısından yoğun olduğunu, Helvacı'nın bu nedenle köy çevresinde bulunmuş olabileceğini değerlendiriyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan arama çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte termal kameralı dronlar devreye giriyor ve ısı kaynağı olabilecek noktalar kontrol ediliyor.

Arama kurtarma çalışmalarının merkezinde Helvacı ailesi de umutla bekleyişini sürdürüyor. Eşi ve yakınları, köyde kurulan merkezde ekiplerden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kızılay da bölgede görev yapan ekiplere sıcak içecek ve yiyecek desteği sağlıyor.

Sisli havaya rağmen çalışmalar aralıksız sürerken, ekipler anne ve oğluna sağ salim ulaşabilmek için tüm imkânları seferber etmiş durumda."