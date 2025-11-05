Başkale'de trafik kazası

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Başkale'ye bağlı Albayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden oldukları belirtilen 4 kişi yaralandı. Yaralılar Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.