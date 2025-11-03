Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 ilçedeki binaların kolonlarında çatlak oluştu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltılırken Çayırova ilçesinde de bir binanın kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle toplamda 3 bina için tahliye kararı verildi. İncelemelerini tamamlayan ekipler, kolonlarında çatlaklar gördükleri nedeniyle mühürlerken, ön incelemede binanın kolon ve bağlantılarında ağır hasara rastlanılmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 19:27

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde duvarlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle 2 binanın tahliye edilmesinin ardından Çayırova ilçesinde de bir bina boşaltıldı. Çayırova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 5216 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada oturan 5 kişi, zemin kattaki mobilya dükkanın kolonları ve tavanında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbiren evlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirdi. Ekiplerin yaptığı ön incelemede binanın kolon ve bağlantılarında ağır hasara rastlanılmadığı belirtildi.

"BİNADA DURMAMIZ TEHLİKELİ"

Zemin kattaki mobilya dükkanı sahibi Ahmet Akengin, "Balıkesir Sındırgı depreminde büyük bir gürültü ile bir kolonda kopma olmuştu. Sıva çatlağı diye önemsememiştim. Bugün yine büyük bir çatırtı koptu. Yukarıya çıktığımda kolonun diğer parçalarının koptuğunu gördüm. Tavanda çatlak ve kirişlerde çatlak gördüm. Belediyeyi aradım yetkililere bilgi verdim. AFAD, itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri geldi. İnceleme yaptılar raporun bir hafta sonra sonuçlanacağını söylediler. Binada durmamız tehlikeli" dedi.

Binanın gerek görülmemesi üzerine mühürlenmediğini fakat üst kattaki dairelerde oturanların tedirgin olmaları nedeniyle kendi istekleriyle evlerini boşalttığını söyleyen Akengin, şöyle konuştu:

"Binanın üst katında 2 daire var 2 aile yaşıyor. Bu olaydan sonra onları bilgilendirdim. Hatta ekipler gelmeden bilgilendirdim. Binanın tahliyesini yaptık. Yetkililerden bilgi almanın daha doğru olduğunu düşündüğüm için binadaki eşyaların boşaltılması için bir şey diyemedik. Yetkililer de bizim insafımıza bıraktılar. Toplamda 5 kişi; bir aile var çocuklarıyla birlikte 3 kişi, 2 de yabancı uyruklu arkadaşlar kalıyordu. Yabancı uyruklu arkadaşlar İstanbul'a gittiler, aile de karşı sokakta olan ailesinin yanına yerleşti."

