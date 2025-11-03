Eskişehirli öğretmenin hikayesi 848 eser arasından seçildi

Eskişehir'de bir lise öğretmeni, yazdığı etkileyici hikaye ile 848 eser arasından seçilerek ödül kazandı.

Geçtiğimiz günlerde '21. Geleneksel Hikâye Yarışması' İstanbul'da düzenlendi. Bu kapsamda ise Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selahattin Eğe, 'Düven' isimli hikâyesiyle 848 eser arasından ödül almaya hak kazandı.

Başarısının ardından, okul yöneticileriyle birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı ziyaret eden öğretmen, hedeflediği bu ödüle ulaşmanın mutluluğunu paylaştı. İl Müdürü, öğretmeni ve okul yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

