Eskişehir'de 'Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi'
Eskişehir'de 'Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi' ile 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik önemli bilgiler sunarak, çocukların mahremiyetlerini koruma bilincini artırmayı hedefleyen bir program gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2025 Aile Yılı' kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı İki Eylül Ortaokulu'nda 'Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi' düzenlendi.
Eğitimde, 8'inci sınıf öğrencilerine kişisel sınırların önemi, güvenli iletişim ve mahremiyet farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.