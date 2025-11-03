Bursa'da ters şeritten giren kamyon 'pes' dedirtti

Bursa'da ters şeritten girerek yola çıkmak isteyen kamyon, trafiği tehlikeye düşürdü. 'Pes' dedirten görüntüler, vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 11:05

Paylaş



ABONE OL

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönmesi gereken girişi kaçıran kamyon sürücüsü, ileriden dönerek kurallara uymak yerine ters şeritten girerek dönüşünü sağlamaya çalıştı.

Yol ayrımından girmek için hareket eden otomobil ise, karşısında gördüğü kamyonu görünce neye uğradığını şaşırdı. Ters yönden gelen 16 BBJ 665 plakalı kamyon, herkesin canını hiçe sayması, 10 dakika veya 10 kilometre kaybetmek istememek için 'pes' dedirten hareketi, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyon sürücüsünü yakalamak için tahkikatı sürüyor.