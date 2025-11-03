Roma ve Bizans’ın izlerini taşıyan Manastır Vadisi ziyaretçilerin ilgi odağı

Aksaray’da Roma ve Bizans döneminin derin izlerini taşıyan Manastır Vadisi, 28 kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mağara ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kapadokya'ya açılan kapı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Manastır Vadisi, birçok özelliğiyle birlikte doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aksaray'da özellikle Roma ve Bizans döneminin derin izlerini taşıyan Manastır Vadisi, içerisinde 28 kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mağara barındırıyor. Dünyanın en büyük kanyon vadilerinden biri olan Ihlara Vadisinden sonra bölgenin önemli bir tarihi yaşam alanı olan Manastır Vadisi, 5,5 kilometre uzunluğunda Niğde istikametine yöneliyor. Manastır Vadisinde öne çıkan tarihi yapılar arasında Kilise Cami, Sivişli Kilise, Koç Kilise, Çömlekçi Kilise, Kalburlu Kilise ve Kömürlü Kilise yer alırken, bunların dışında da vadi boyunca çok sayıda kilise, şapel, kaya oyma mağara ve dini yapılar bulunuyor. Tarihi özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Manastır Vadisi aynı zamanda trekking alanı olarak da ilgi görüyor. Bölgeye gelen yabancı turistler hemen her mağara ve kiliseyi ziyaret ederek geçmişe yönelik önemli bulguları gözlemlerken, Aksaray'da bulunmaktan ve tarihi mekanları gezmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.