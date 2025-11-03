Edirne'de otomobilin fırına daldığı kaza kamerada

Edirne'de otomobilin ekmek fırınına daldığı, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 10:37

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'nin kontrolünü yitirdiği 22 BB 088 plakalı otomobil, camekanı kırıp ekmek fırınına girdi. Kazada sürücü İbrahim K. ile fırında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin fırına girdiği, bu sırada içeride bulunan biri çalışan 2 kadının son anda kazadan kurtuldukları yer aldı.

Fırında hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.