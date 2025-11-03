Adıyaman'da konteyner kentte 2 grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın merkez Siteler Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce şahıslar birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 21:24

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent'te iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN