Yaşam

Aydın'da mantar zehirlenmesi: 4 kişi hastanelik oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanda mantar toplayan 4 kişi zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşlara ilk müdahale yapılmasının ardından tedavi altına alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Aydın'da mantar zehirlenmesi: 4 kişi hastanelik oldu

Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen M.D. (46), D.D. (38), T.A. (45) ve K.A. (38) bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN