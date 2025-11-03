Aydın'da mantar zehirlenmesi: 4 kişi hastanelik oldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanda mantar toplayan 4 kişi zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşlara ilk müdahale yapılmasının ardından tedavi altına alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen M.D. (46), D.D. (38), T.A. (45) ve K.A. (38) bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.