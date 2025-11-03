Tunceli'de karayolunda kaya tedbiri: Dev kayalar kamerada

Tunceli'nin Ovacık karayolu mevkinde 5 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmayla kayaların kontrollü şekilde düşürülmeye başlandı. Yol trafiğe kapatılırken dev kayaların düşme anı kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 21:19

Ovacık karayolunda, kaya düşmelerini engellemek için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında kayaların dağdan kopma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki, geçtiğimiz yıl 3 kişinin yaşamını yitirdiği kara yolunda, kaya düşmelerine karşın sürücü ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla çalışma başlatıldı. Vali Şefik Aygöl'ün talimatıyla karayolları ekiplerince yürütülen çalışmada, 5 bin metrekarelik alanda askıdaki kayaların kontrollü olarak düşürülmesine başlandı. Yol kenarında 600 metre uzunluğunda duvar üzerine çelik bariyer imalatı sürerken, güzergah çalışma süresince trafiğe kapatıldı. Kayaların düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

