Tekirdağ'da taraftarlar arasında kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü

Tekirdağ'da Beşiktaş - Fenerbahçe öncesi iki taraftar grubu arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 5 kişi yaralandı. Polis olay nedeniyle 1 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da derbi maçı öncesi iki grup taraftar arasında çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçını izlemek için bir kafeye gelen taraftar grupları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşların, yumrukların, tekmelerin ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmekte zorlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları hafif olan 2 yaralıya ise sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.



Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, mahallede ikinci bir kavganın yaşanmaması için devriye görevini sürdürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

