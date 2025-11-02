Küçükçekmece'de yüzlerce kişi lösemiyi yenen Emin Efe için balon uçurdu

Giriş Tarihi: 02.11.2025 18:24

Küçükçekmece'de yüzlerce kişi Emin Efe Coşkun için balon uçurdu. (DHA)

"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ"

Baba Mehmet Ali Coşkun, "2 yıllık zorlu bir sürecimiz geçti. Kan kanseri Lösemi teşhisi konulmuştu. 2 yıl oldu zorlu bir süreç yaşadık ve çok şükür rabbime bizi ferahlığa çıkardı. Darısı tüm hastalara inşallah. Küçükçekmece Göl kenarında bir etkinlik düzenledi, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Annesi de burada bu zorlu süreçte baya yoruldu ama elhamdülillah gün bize doğdu yani. Çok zorlu bir süreç, yine de Allah devletimize zeval vermesin her türlü imkanları en uygun koşulda sağladılar" ifadelerini kullandı.