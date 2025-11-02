Beyoğlu'nda can pazarı! 4 kişi yangında mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 02.11.2025 22:57

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında iddiaya töre elektrik tesisatından yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.