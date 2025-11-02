Beyoğlu'nda can pazarı! 4 kişi yangında mahsur kaldı
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Binanın bodrum katında başlayan alevler sonrası 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişileri son anda kurtarırken; dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında iddiaya töre elektrik tesisatından yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sürdüğü sırada binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda yaşayan 4 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarma anları kameralara yansıdı.
MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI
Kurtarılan 4 kişi, ambulansa götürüldü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye oksijen takviye yapılırken, 1 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.