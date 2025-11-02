Kartal'da 4 katlı binada çökme tehlikesi! A Haber bölgeden aktardı
Gebze'de 7 katlı binanın çökmesiyle birlikte yaşananlar henüz tazeliğini korurken bu sefer de İstanbul'da 4 katlı bir binanın kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilirken A Haber bölgeden son bilgileri aktararak, 'Binanın çevresine şerit çekildi. Yol kapatıldı. Detaylı inceleme yarın yapılacak' dedi.
Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.
DETAYLI İNCELEME YAPILACAK
Bölgede yaşanan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Esra Akyürek, ön inceleme yapan ekiplerin binayı mühürleme kararı aldıklarını, yolun trafiğe kapatılarak şerit çekildiğini söyleyerek detaylı incelemenin yarın yapılacağını bildirdi.