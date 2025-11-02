Kartal'da 4 katlı binada çökme tehlikesi! A Haber bölgeden aktardı

Giriş Tarihi: 02.11.2025 00:54

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

FOTOĞRAF: İHA

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Bölgede yaşanan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Esra Akyürek, ön inceleme yapan ekiplerin binayı mühürleme kararı aldıklarını, yolun trafiğe kapatılarak şerit çekildiğini söyleyerek detaylı incelemenin yarın yapılacağını bildirdi.