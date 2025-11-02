02 Kasım 2025, Pazar

Kolonu çatlayan 4 katlı bina mühürlendi! A Haber bölgeden aktardı

Kolonu çatlayan 4 katlı bina mühürlendi! A Haber bölgeden aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2025 01:01
Gebze'de 7 katlı binanın çökmesiyle birlikte yaşananlar henüz tazeliğini korurken bu sefer de İstanbul'da 4 katlı bir binanın kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilirken A Haber bölgeden son bilgileri aktararak, "Binanın çevresine şerit çekildi. Yol kapatıldı. Detaylı inceleme yarın yapılacak" dedi.
