02 Kasım 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kolonu çatlayan 4 katlı bina mühürlendi! A Haber bölgeden aktardı
Gebze'de 7 katlı binanın çökmesiyle birlikte yaşananlar henüz tazeliğini korurken bu sefer de İstanbul'da 4 katlı bir binanın kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilirken A Haber bölgeden son bilgileri aktararak, "Binanın çevresine şerit çekildi. Yol kapatıldı. Detaylı inceleme yarın yapılacak" dedi.