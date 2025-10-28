İş yerinde depreme yakalandı: Çayını yanına alarak binadan kaçtı

Balıkesir'de 6.1'lik depremin hissedildiği Bursa'da bir esnaf, sarsıntıyı fark etmesinin ardından panik olmasına rağmen çay bardağını alarak dışarıya çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 02:11

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kuvvetli hissedildi.

Deprem sırasında, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir teknoloji mağazasında çalışan Ali Tutal'ın davranışı dikkat çekti. Deprem anında Tutal, yaşadığı endişe ve paniğe rağmen masasındaki çayı da alarak dışarıya çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

