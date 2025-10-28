Çeşme'de motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobil ile motosiklet sürücüsü çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çeşme ilçesinde Ş.C.S. yönetimindeki bir otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın (21) kullandığı 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu İ.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.
Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.