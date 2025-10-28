Ahırın çatısını onarmak için çıktı: Metrelerce yükseklikten düşüp yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle büyükbaş hayvanların ahırında sızıntı gören çiftlik sahibi, çatıya çıkarak onarım işlemine başladı. Muharrem A. kaygan çatıda ayağı kayması sonucu 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 04:25

Olay saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında ahırın çatısından su sızdığını fark eden çiftlik sahibi Muharrem A., onarmak için çatıya çıktı.

Onarım sırasında dengesini kaybeden çiftlik sahibi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

