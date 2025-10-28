Zeytinburnu'nda korkutan kaza! Otomobil tramvay yoluna girdi: Raylarda mahsur kaldı

Zeytinburnu'nda bir otomobil seyir halinde ilerlediği anlarda tramvay alanındaki çalışma alanına girerek aracıyla raylara sıkıştı. Kazada sürücü yaralanmadan kurtulurken olay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 02:30

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Akşemsettin tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 02 AAF 245 plakalı otomobil sürücüsü, geçişlerin yasak olduğu alana girdi. Tramvay alanına giren sürücü, raylarda onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda aracıyla sıkıştı. Olay üzerine bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksarken otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

