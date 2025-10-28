Balıkesir'deki deprem sonrası otomobilde hasar! Molozlar aracın üstüne devrildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan 6.1 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden olurken Edremit'te bir daire ve otomobilde hasar oluştu. Park halindeki aracın üzerine moloz yığını devrilirken araç kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 04:41

Balıkesir Sındırgı merkezli depremde Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi'nde bir dairede hasar meydana geldi. Daireden kopan sıva beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.

Depreme evinde yakalandığını söyleyen Figen Kılmanoğlu, "Çok şiddetli oldu. Dairenin dışından kopan sıva ve diğer parçalar park halinde otomobilin üzerine düştü. Şükürler olsun can kaybımız yok" dedi.

