Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet! Husumetlisini görünce silahla vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak ortasında karşılaşmasının ardından tartışmaya başladı. Çıkan kavgada M.K. üzerindeki tabanca ile Sabuncu'ya ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Kaçan zanlı için ekipler çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 02:50

Paylaş



ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan M.K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı.

Bu sırada üzerindeki tabancayı çıkaran M.K., Sabuncu'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sabuncu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sabuncu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.K. polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN