Tekirdağ’da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak ortasında karşılaşmasının ardından tartışmaya başladı. Çıkan kavgada M.K. üzerindeki tabanca ile Sabuncu'ya ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Kaçan zanlı için ekipler çalışma başlattı.