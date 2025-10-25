25 Ekim 2025, Cumartesi
Tekirdağ'da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak ortasında karşılaşmasının ardından tartışmaya başladı. Çıkan kavgada M.K. üzerindeki tabanca ile Sabuncu'ya ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Kaçan zanlı için ekipler çalışma başlattı.