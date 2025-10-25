25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ'da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu
Tekirdağ’da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu

Tekirdağ'da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 02:53
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak ortasında karşılaşmasının ardından tartışmaya başladı. Çıkan kavgada M.K. üzerindeki tabanca ile Sabuncu'ya ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Kaçan zanlı için ekipler çalışma başlattı.
Tekirdağ’da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu
Tekirdağ’da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu
Tekirdağ'da husumetlisini gördü: Tabanca ile vurdu
Adana’da iş yerine el yapımı patlayıcı EYP atıldı
Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı
Megakentte şimşek ve yıldırım gökyüzünü aydınlattı
Megakentte şimşek ve yıldırım gökyüzünü aydınlattı
Ankara’da lisede yardım sergisi sonrası 15 öğrenci zehirlendi
Ankara’da lisede yardım sergisi sonrası 15 öğrenci zehirlendi
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı!
Kontrolden çıkan araç refüje çıktı!
Şiddetli lodos tabelayı böyle uçurdu!
Şiddetli lodos tabelayı böyle uçurdu!
Edremit Körfezi’nde şiddetli lodos balıkçı teknelerini batırdı
Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos balıkçı teknelerini batırdı
Parkta adamı 8 yerinden bıçaklayan 2 şahıs yakalandı
Parkta adamı 8 yerinden bıçaklayan 2 şahıs yakalandı
Şiddetli rüzgar inşaat halindeki binanın çatısını böyle uçurdu
Şiddetli rüzgar inşaat halindeki binanın çatısını böyle uçurdu
16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’da beklenen yağmur başlad!
İstanbul'da beklenen yağmur başlad!
İstanbul’da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
Daha Fazla Video Göster