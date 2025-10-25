Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı! A Haber o anlarda canlı yayındaydı

İzmir’in Foça ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’ndan acı haber geldi. Arama, kurtarma çalışmaları karada ve denizde devam ederken, Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulunurken, A Haber muhabiri Sefer Ayçe o anlarda canlı yayındaydı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155,4 kilogram yağmur düştü.

70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmalarından görüntü Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler çalışma başlattı.