Bariyerlere çarpan motosikletli genç öldü
Çorum'da demir bariyerlere çarpan motosikletin genç sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.