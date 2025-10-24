İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak görülecek. Yağışların Edremit Körfezi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.