Viral Galeri Viral Liste İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Valilik ve Bakanlık'tan peş peşe uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yağışlar bazı bölgelerde gök gürültülü şekilde etkisini gösterek. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte 24 Ekim hava durumu detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:26
İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Ekim 2025 Cuma günü için yurt genelinde kuvvetli yağış ve hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar olacağına dair uyarıda bulundu. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde sağanakların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. MGM, Valilik ve Bakanlık, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak görülecek. Yağışların Edremit Körfezi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu yükseklerinde, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları, doğu bölgelerde mevsim normallerine yakın, batı kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Sıcaklık farklarının yüksek olduğu bölgelerde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda

RÜZGAR MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, yer yer ise 30-60 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında etkili olacak rüzgarlar, yağış anlarında kısa süreli fırtınaya dönüşecek.

SON DAKİKA