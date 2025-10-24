Kastamonu’da 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Kastamonu'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kastamonu Tosya merkezli 7 büyüklüğünde deprem varsayımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, bin 460 personel, 305 araç, 8 dron, 1 mobil koordinasyon TIR’ı, 1 helikopter, 1 mobil baz istasyonu ve 103 gönüllü görev aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kastamonu Tosya merkezli 7 büyüklüğünde deprem varsayımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Samsun, Amasya, Kırıkkale, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Bolu AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler de katıldı. Tatbikat kapsamında bin 460 personel, 305 araç, 8 dron, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 helikopter, 1 mobil baz istasyonu ve 103 gönüllü görev aldı. Senaryo gereği yapılan değerlendirmelerde, 8 bin 598 bina az hasarlı, 6 bin 593 bina orta hasarlı, 5 bin 551 bina ağır hasarlı, 737 bina ise yıkık olarak değerlendirildi. Ayrıca 639 hastanın ayaktan tedavi edildiği, 226 hafif, 113 ağır yaralının bulunduğu ve 59 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 153 kişinin geçici barınma ihtiyacı duyduğu varsayıldı.

AFAD yetkilileri, gerçekleştirilen tatbikatın afet anında kurumların koordinasyon kabiliyetini güçlendirmeyi ve olası bir depremde eksikliklerin tespit edilmesini amaçladığını belirtti. Tatbikat sonunda Kastamonu Valisi Meftun Dallı yaptığı açıklamada , "Bu tür çalışmalar, afet anında birlikte hareket etme kapasitesini artırmakta, kurumların iş birliği ve müdahale hızını geliştirmektedir. Vatandaşlarımızdan da afet farkındalığı eğitimlerine katılmaları ve AFAD gönüllüsü olarak toplumun afet bilincine katkı sağlamaları beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasına devam eden Vali Dallı, "Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum, afet anında resmi bilgilendirmeler yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Kriz anında dezenformasyon üreterek toplumu manipüle etmeye çalışan kişi ya da kişilere fırsat vermeyelim. Resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyelim. Bu tatbikatın hazırlanmasında başta AFAD olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza, personelimize, AFAD il müdürlüklerimize, kaymakamlıklarımıza, merkez ve ilçe belediye başkanlıklarımıza, gönüllü kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

