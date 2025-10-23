Hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde biri kum yüklü iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada şoförlerden Abdullah Yücesan (53) yaşamını yitirdi, C.Ö. (48) ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:24

Kaza, saat 12.00 sıralarında Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. Direkli Sokak'ta Abdullah Yücesan idaresindeki kum yüklü 21 D 2101 plakalı hafriyat kamyonunun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu kamyon, karşı yönden gelen C.Ö., yönetimindeki 07 BMP 494 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 2 kamyon da şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye demir kesme makası ile şoförleri araçlarının kabininden çıkarıp, sağlık ekibine teslim etti. Yaralı şoförler sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan şoförlerden Abdullah Yücesan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.