Sivas'ta fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kırsalında fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 14.00 sularında, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyü kırsalında bir çiftlik evinde yaşandı. Evin bahçesinde bulunan fosseptik çukurunu temizlemek isteyen biri yabancı uyruklu iki kişi çukura düştü. Çevredekiler çukura düşenleri çıkartamayınca bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan, kimliği tespit edilemeyen kişi olay yerinde Hasan Hüseyin Ataş (39) ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde vefat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.