Mardin'de yasa dışı bahis sitelerinden nakit aktarımı yapanlara yönelik operasyon

Mardin'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı sanal sitelerinde bahis oynatarak nakit aktarımı tespit etmesi üzerine operasyon başlattı. Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 05:44

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı sanal bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN