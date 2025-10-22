AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.45'te yaşanan sarsıntı yerin 34.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
Tarih:2025-10-22
Saat:05:45:24 TSİ
Enlem:36.61306 N
Boylam:28.51778 E
Derinlik:34.46 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-22 05:45:24 36.61306 28.51778 34.46 MW 4.5 Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
2025-10-22 05:27:46 39.29722 28.1675 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 05:15:26 39.25639 28.12778 9.42 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 05:14:59 38.87194 38.11472 15.66 ML 2.9 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 05:08:03 40.78389 27.88639 7.19 ML 2.4 Marmara Denizi - [21.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-22 05:04:57 39.20806 28.16667 9.06 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 04:58:35 38.87417 38.11806 13.2 ML 2.3 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 04:50:26 39.12139 41.5425 10.87 ML 1.5 Varto (Muş)
2025-10-22 04:46:54 39.24611 28.97861 7.41 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-22 04:30:29 34.54194 32.73472 19.83 ML 2.2 Akdeniz
2025-10-22 04:15:50 39.25778 28.97778 10.66 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-22 04:04:53 38.86833 38.10806 8.37 ML 1.0 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 04:03:26 38.11833 27.36194 9.0 ML 2.5 Torbalı (İzmir)
2025-10-22 04:03:05 38.87 38.1075 12.5 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 04:02:31 39.25694 28.21972 7.0 ML 1.0 Çaygören Barajı - [01.05 km] Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 03:58:21 38.85333 38.15778 7.17 ML 1.1 Arguvan (Malatya)
2025-10-22 03:54:09 38.86306 38.12306 7.0 ML 3.5 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 03:43:30 39.2725 28.91833 10.78 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-10-22 03:40:34 39.19194 28.19028 6.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 03:16:26 39.25583 28.98583 10.4 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-22 03:05:50 38.4025 37.42889 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya)