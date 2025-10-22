Köyceğiz'de çıkan orman yangının ardından ağaçlandırma çalışması başlatıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Eylül ayında başlayan ve 3 gün boyunca süren orman yangınının ardından yayan alanlar fidanlar ile buluşturuldu.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 05:37

2 bin 309 hektar alanın yandığı sahada incelemelerde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa ülküdür, yanan sahada yapılacak fidan dikim töreni için devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller'in de eşlik ettiği programda Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın sahada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sahada devam eden kesim işlemler ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dikimi yapılacak alandaki hazırlıklar ekiplerin hummalı çalışması ile devan ediyor.

